Бернард Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса-младшего

Федерация бокса России готова провести поединок в Москве

Американский боксер Бернард Хопкинс Фото: Reuters

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский боксер Бернард Хопкинс вызвал на поединок своего соотечественника Роя Джонса-младшего, ранее принявшего российского гражданство.

"Эй, Рой! Я в Канкуне, но это не важно. Важно следующее - мы один на один, у тебя одна победа и у меня тоже. Давай закончим эти отношения. Где угодно - в России, в Китае, Европе... Давай побоксируем, давай сделаем это! Рой, я записал это видео, потому что я не собираюсь исчезнуть в облаках", - сказал Хопкинс в видеообращении, которое опубликовал в инстаграме генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В свою очередь, президент WBA Жилберто Мендоса добавил: "Мы собираемся сделать титул на этот бой. Не переживай, это будет четыре раунда".

По словам Кремлева, Федерация бокса России готова организовать это грандиозное событие в Москве.

"Теперь ждем ответ от Роя", - отметил Кремлев, слова которого приводит пресс-служба федерации

50-летний Джонс и 54-летний Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году - Хопкинс.

В активе бывшего чемпиона мира в среднем, втором среднем, полутяжелом, в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях Джонса 66 побед и девять поражений. Свой последний бой он провел в феврале 2018 года. На счету абсолютного чемпиона мира в среднем весе Хопкинса 55 побед, восемь поражений и две ничьи. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года.