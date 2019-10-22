Рой Джонс-младший принял вызов Хопкинса
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU -Боксер Рой Джонс-младший, имеющий российское и американское гражданство, согласился провести поединок с американцем Бернардом Хопкинсом.
"Я готов! Можем встретиться в любом месте и в любое время. Я своих слов на ветер не бросаю. Я уже давно ждал возможности провести подобный бой, так что давай", - заявил Джонс, чье видеообращение также опубликовано в Instagram генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.
Ранее Хопкинс бросил вызов Джонсу-младшему.
Джонс и Хопкинс дважды встречались на ринге. В 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году - Хопкинс.
В активе бывшего чемпиона мира в среднем, втором среднем, полутяжелом, в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях Роя Джонса 66 побед и девять поражений. Свой последний бой американец провел в феврале 2018 года. На счету абсолютного чемпиона мира в среднем весе Хопкинса 55 побед, восемь неудач и две ничьи. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года.
Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса! 🔥🔥🔥 Вы готовы увидеть этот бой, продолжение двух встреч легендарных соперников - в первом бою победил Джонс, во втором Хопкинс.🥊🥊🥊 Кто выиграет в третьем, решающем поединке? Мы готовы взять организацию на себя и провести этот поединок в Москве! 🥊💪🇷🇺 Бокс за сильную Россию! #боксобъединяет