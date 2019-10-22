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"Атлетико" выиграл у "Байера" матч Лиги чемпионов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Атлетико" со счетом 1:0 победили леверкузенский "Байер" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Эта победа позволила испанскому клубу набрать 7 очков и выйти на чистое первое место в группе D. Второе место занимает туринский "Ювентус" (4) очка, который в 22:00 мск начнет матч с московским "Локомотивом" (3 очка) на своем поле.

"Байер" является аутсайдером группы – 0 очков.

В это же время прошел матч группы С: донецкий "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с загребским "Динамо" – 2:2.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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