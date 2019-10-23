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"Зенит" и "Лейпциг" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Матч третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между немецким клубом "РБ Лейпциг" и петербургским "Зенитом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Лейпцига", - 1:1. На третьей минуте Ноа Хольм вывел хозяев вперед, на 53-й Кирилл Кравцов провел ответный гол.

Обе команды набрали в группе G по 1 очку, проведя по три игры, тогда как у французского "Лиона" и португальской "Бенфики" по 6 очков после двух матчей у каждой из команд.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в 19:55 мск стартует матч основных команд "Лейпцига" и "Зенита".

футбол Юношеская лига УЕФА

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