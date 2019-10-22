"Локомотив" победил "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Команда московского "Локомотива" со счетом 2:1 победила туринский "Ювентус" в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Голы в составе "Локомотива" провели Максим Петров (29 минута) и Илья Петухов (77, с пенальти). На 83 минуте Паоло Гоцци Иверу сократил отставание в счете.

Это первая победа "Локомотива" на турнире. Набрав 4 очка, российский клуб занимает третье место в группе D. Лидируют "Атлетико" (Мадрид) и "Ювентус" – по 6. Четвертое место занимает леверкузенский "Байер" (1).

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в 22:00 мск стартует матч основных команд "Ювентуса" и "Локомотива".