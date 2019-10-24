Глава FIAS пригласил Макгрегора на тренировку по самбо

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков (FIAS) поблагодарил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за проявленный интерес к самбо и пригласил его на тренировку в любой стране мира, входящей в FIAS.

"Я очень рад, что такой мастер смешанных единоборств как Конор Макгрегор сегодня на пресс-конференции изъявил желание изучить такой прекрасный вид спорта как самбо и провести тренировку с самбистами. Я всегда приветствую желание любых спортсменов, особенно титулованных и всемирно известных развиваться, изучать новую технику, получать новые навыки. Для меня это многое говорит о человеке", - заявил "Интерфаксу" Шестаков.

"Поэтому сегодня, по горячим следам, я предлагаю вам пройти мастер-класс в российской столице на одной из самбистских площадок. Со своей стороны обещаю лучших инструкторов, которые с удовольствием поделятся своими знаниями и профессиональными секретами. Если же ваш график в настоящее время не позволяет этого сделать, приглашаю вас на тренировку в любую из 120 стран мира, в которых есть национальные федерации самбо, в том числе, в Ирландии. Хочу также пригласить Вас в гости в президентский офис Международной федерации самбо, который находится в центре Москвы. Вы станете желанным гостем!" - добавил Шестаков.

Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве Макгрегор заявил, что ему интересен такой вид единоборств как самбо.

"Я знаю, что такое самбо, это уникальный вид спорта. Мне интересны любые единоборства, и я бы с радостью познакомился бы с ним и потренировался бы. Для меня было бы честью потренироваться с самбистами", - сказал Макгрегор.

Воспитанниками отечественной школы самбо являются четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе Федор Емельяненко, а также действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.