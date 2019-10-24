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ЦСКА проиграл "Ференцварошу" в Лиге Европы УЕФА

Не набрав пока ни одного очка, армейский клуб занимает последнее место в группе

ЦСКА проиграл "Ференцварошу" в Лиге Европы УЕФА
Игровой эпизод матча ЦСКА - "Ференцварош"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 0:1 уступили венгерскому "Ференцварошу" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 86-й минуте игры ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева поразил Роланд Варга.

Таким образом, ЦСКА в трех матчах групповой стадии не набрал ни одного очка.

В другом матче группы H болгарский "Лудогорец" дома уступил испанскому "Эспаньолу" – 0:1.

Турнирное положение в группе выглядит так: 1."Эспаньол" – 7 очков, 2."Лудогорец" – 6, 3."Ференцварош" – 4, 4.ЦСКА – 0.

футбол Лига Европы УЕФА

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