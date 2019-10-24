ЦСКА проиграл "Ференцварошу" в Лиге Европы УЕФА
Не набрав пока ни одного очка, армейский клуб занимает последнее место в группе
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 0:1 уступили венгерскому "Ференцварошу" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
На 86-й минуте игры ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева поразил Роланд Варга.
Таким образом, ЦСКА в трех матчах групповой стадии не набрал ни одного очка.
В другом матче группы H болгарский "Лудогорец" дома уступил испанскому "Эспаньолу" – 0:1.
Турнирное положение в группе выглядит так: 1."Эспаньол" – 7 очков, 2."Лудогорец" – 6, 3."Ференцварош" – 4, 4.ЦСКА – 0.