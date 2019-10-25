Вратарь "Краснодара" Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Голкипер футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов попал в символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщается на сайте турнира.

Помимо него, в команду недели попали также защитники Айлтон ("Карабах"), Оуэн Вейндал ("Алкмаар"), Артем Шабанов ("Динамо" Киев), Серхио Эскудеро ("Севилья"); полузащитники Франко Васкес ("Севилья"), Теун Коопмейнерс ("Алкмаар"), Дани Кинтана ("Карабах"); нападающие Уссама Идрисси ("Алкмаар"), Роман Яремчук ("Гент"), Николя Пепе ("Арсенал").

В четверг сообщалось, что "Краснодар" в третьем туре соревнования в гостях обыграл турецкую команду "Трабзонспор" со счетом 2:0. Благодаря этому российский клуб набрал первые очки в турнире и поднялся на третье место в своей группе. "Трабзонспор" нанес по защищаемым Сафоновым ворота 21 удар, из них семь – в створ.