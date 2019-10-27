Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Россиянка заняла первое место на турнире Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова во время исполнения короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Трусова побила мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе и по сумме двух программ на турнире Skate Canada, она заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде.

Спортсменка за свое выступление в произвольной программе получила 166,62 балла, по сумме двух программ - 241,02 балла.

Ранее, в сентябре, фигуристка побила рекорды на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, которые составляли 163,78 и 238,69 балла.

Этап Гран-при (турнир Skate Canada) проходит с 25 по 28 октября в канадском городе Келоуна.