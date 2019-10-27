Россияне Мозгов и Попова заняли восьмое место в танцах на льду на Skate Canada

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Сергей Мозгов и Бетина Попова заняли восьмое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate Canada Международного союза конькобежцев (ISU).

За свою программу спортсмены получили 173,54 балла. Первое место заняла пара из Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 209,01 балла, на втором месте американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набравшие 206,31 балла, тройку лидеров замкнул британский дуэт Лайла Фир и Льюис Гибсон, получившие 195,35 балла.

Также россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли девятое место (167,39).

Этап Гран-при (турнир Skate Canada) проходит с 25 по 28 октября в канадском городе Келоуна.