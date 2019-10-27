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"Спартак" разгромил "Локомотив" в матче премьер-лиги

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Спартак" нанес крупное поражение "Локомотиву" в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 3:0. Голы забили Эсекьель Понсе (57-я минута), Джордан Ларссон (79, 81). "Красно-белые" одержали победу после серии, состоявшей из пяти проигрышей и одной ничьи. "Железнодорожники" прервали серию из пяти побед.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата набрал 18 очков и делит с "Уралом" 6-7 места. "Локомотив" с 29 баллами занимает третью позицию.

футбол РПЛ Спартак Локомотив

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