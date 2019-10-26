"Тамбов" разгромил "Уфу" в матче премьер-лиги

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Тамбова" нанесли крупное поражение "Уфе" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в Саранске в субботу, завершился со счетом 3:0.

"Тамбов" набрал 11 очков, одержал третью победу в сезоне РПЛ и вместе с "Динамо" делит 15-16 места в турнирной таблице чемпионата. "Уфа" находится на восьмом месте с 16 баллами.

19 октября пост главного тренера "Тамбова" стал вакантным после ухода Александра Григоряна. 21 октября тренер "Тамбова" Сергей Первушин был назначен исполняющим обязанности наставника команды.