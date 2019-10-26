Поиск

"Тамбов" разгромил "Уфу" в матче премьер-лиги

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Тамбова" нанесли крупное поражение "Уфе" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в Саранске в субботу, завершился со счетом 3:0.

"Тамбов" набрал 11 очков, одержал третью победу в сезоне РПЛ и вместе с "Динамо" делит 15-16 места в турнирной таблице чемпионата. "Уфа" находится на восьмом месте с 16 баллами.

19 октября пост главного тренера "Тамбова" стал вакантным после ухода Александра Григоряна. 21 октября тренер "Тамбова" Сергей Первушин был назначен исполняющим обязанности наставника команды.

футбол РПЛ Тамбов Уфа

Новости по теме

Новости

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в Евролиге

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Китайскую команду дисквалифицировали с Всемирных военных игр в Китае

Китайскую команду дисквалифицировали с Всемирных военных игр в Китае

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

"Краснодар" победил "Трабзонспор" и набрал первые очки в Лиге Европы

"Краснодар" победил "Трабзонспор" и набрал первые очки в Лиге Европы

ЦСКА проиграл "Ференцварошу" в Лиге Европы УЕФА

ЦСКА проиграл "Ференцварошу" в Лиге Европы УЕФА

Макгрегор заявил, что Нурмагомедов испугается вновь с ним драться

Макгрегор заявил, что Нурмагомедов испугается вновь с ним драться

Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов
Российская премьер-лига-2019/20

Главного тренера "Крыльев Советов" Божовича дисквалифицировали на пять матчей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');