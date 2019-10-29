С Rambler взыскали 1,4 млн руб. за пиратское размещение фрагментов футбольных матчей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал с Rambler Group 1,4 млн рублей по иску АО "Телеспорт груп" о защите исключительных прав на размещение и распространение записей с матчей чемпионата Италии по футболу, на которые истец имеет исключительные права с 2018 по 2021 год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Суд постановил взыскать с ООО Rambler Group в пользу АО "Телеспорт груп" компенсацию в размере 1,41 млн рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 21 250 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 135 580 рублей", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд обязал ООО Rambler Group прекратить создание условий, обеспечивающих размещение произведений "Хайлайтс Программ Лицензиата", посвященных матчам футбольного дивизиона Италии - чемпионату серии А сезонов 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 годов, на сайте Championat.com.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск АО "Телеспорт груп", который просил не только обязать Rambler прекратить распространение пиратских видеороликов, но и взыскать с компании компенсацию за 47 случаев нарушения авторского права в размере 235 млн рублей.

В суде уточнили, что решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца.

Сам Rambler, как сообщалось, ранее обратился в суд с исками к различным ответчикам из-за пиратских трансляций Английской премьер-лиги.