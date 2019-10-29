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С Rambler взыскали 1,4 млн руб. за пиратское размещение фрагментов футбольных матчей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал с Rambler Group 1,4 млн рублей по иску АО "Телеспорт груп" о защите исключительных прав на размещение и распространение записей с матчей чемпионата Италии по футболу, на которые истец имеет исключительные права с 2018 по 2021 год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Суд постановил взыскать с ООО Rambler Group в пользу АО "Телеспорт груп" компенсацию в размере 1,41 млн рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 21 250 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 135 580 рублей", - сказал собеседник агентства.

ЭкономикаОт Rambler потребовали 235 млн рублей за пиратское размещение фрагментов футбольных матчейЧитать подробнее

Мосгорсуд обязал ООО Rambler Group прекратить создание условий, обеспечивающих размещение произведений "Хайлайтс Программ Лицензиата", посвященных матчам футбольного дивизиона Италии - чемпионату серии А сезонов 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 годов, на сайте Championat.com.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск АО "Телеспорт груп", который просил не только обязать Rambler прекратить распространение пиратских видеороликов, но и взыскать с компании компенсацию за 47 случаев нарушения авторского права в размере 235 млн рублей.

В суде уточнили, что решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца.

Сам Rambler, как сообщалось, ранее обратился в суд с исками к различным ответчикам из-за пиратских трансляций Английской премьер-лиги.

Rambler Group Телеспорт груп футбол

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