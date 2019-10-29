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МЮ присмотрелся к итальянскому полузащитнику стоимостью 40 млн евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Состав английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" может пополнить молодой итальянский полузащитник Сандро Тонали из "Брешии", сообщает The Sun.

По информации источника, скауты "Манчестер Юнайтед" уже более года следят за 19-летним полузащитником, которого в Италии называют "вторым Андреа Пирло" из-за стиля игры и внешнего сходства с легендарным хавбеком.

Тонали выступает за "Брешию" с сезона-2017/18 и помог своему клубу по итогам сезона-2018/19 вернуться в Серию А.

Тонали уже дебютировал в составе национальной команды Италии в отборочном матче Евро-2020 против Лихтенштейна (5:0 в пользу итальянцев).

Руководство "Брешии" в случае продажи игрока планирует выручить не менее 40 млн евро. Сообщается, однако, и о том, президент клуба Массимо Челлино рассчитывает заключить с футболистом новое соглашение, где будет прописана еще большая сумма отступных.

По сведениям СМИ, к Тонали также проявляют интерес итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити".

футбол Манчестер Юнайтед

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