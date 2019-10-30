Попавший в реанимацию после матча со "Спартаком" игрок "Рубина" выписан из больницы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Защитник молодежной команды "Рубина" Вячеслав Фомин, получивший серьезное повреждение в матче против сверстников из "Спартака" 19 октября в Москве, переведен в реабилитационный центр в Подмосковье, сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба в среду.

"Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье. Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что футболист во время игры получил удар в бок от игрока "Спартака". После игры Фомин был госпитализирован, а позднее переведен в реанимацию.

"У защитника нашей молодёжки Вячеслава Фомина диагностирована тупая травма живота и большая потеря крови. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится под контролем реаниматологов. Состояние игрока остается стабильно тяжелым", - сказали 20 октября в пресс-службе "Рубина".

Впоследствии состояние молодого игрока улучшилось, он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и переведен из реанимации в палату хирургического отделения.