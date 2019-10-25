Четыре игрока "Локомотива" не смогут сыграть со "Спартаком"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" в преддверии встречи со столичным "Спартаком" недосчитался нескольких игроков.

"Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона (Миранчука – ИФ) и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся", - сказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Спартак" пройдет 27 октября и стартует в 16:30 мск. Главным арбитром назначен москвич Алексей Еськов. На игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Сейчас у "Локомотива" 29 очков, он – во главе турнирной таблицы. "Спартак" - на 10-м месте (15 очков).