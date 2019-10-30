Малкин заявил, что не будет отказываться от российского гражданства

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что не думает об отказе от российского гражданства и выступления за сборную РФ.

"У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за мою национальную сборную", - сказал Малкин журналистам.

"Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более 9 месяцев году", - рассказал Малкин.

Хоккеист отметил, что ему неприятны спекуляции в СМИ по поводу американского паспорта. "Но обиды я ни на кого не держу. Возможно, все это из-за плохой информированности и негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно - сосредоточиться на хоккее, чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну", - заявил Малкин.

Ранее о наличии у Малкина паспорта США сообщили СМИ.

Воспитанник школы магнитогорского хоккея Малкин выступает в "Питтсбурге" с 2006 года. В составе этой команды он трижды – в 2009, 2016 и 2017 годах – выиграл Кубок Стэнли НХЛ.