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"Локомотив" и "Спартак" оштрафованы на 230 тыс. руб. за оскорбления и пиротехнику

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские клубы "Локомотив" и "Спартак" на общую сумму в 230 тыс. руб. за поведение фанатов во время дерби.

"Болельщики "Локомотива" и "Спартака" использовали пиротехнические изделия, а также скандировали оскорбительные высказывания по ходу матча. Вердикт КДК: "Локомотив" оштрафован на 80 тысяч рублей за пиротехнику, на 50 — за скандирование. "Спартак" получил штраф в размере 20 тысяч рублей за пиротехнику и на 80 тысяч — за скандирование", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Спартак" прошел в воскресенье на стадионе "РЖД Арена". Результат встречи – 3:0 в пользу "Спартака".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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