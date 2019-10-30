ФК "Зенит" разгромил "Томь" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

Голы провели Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67), Олег Шатов (81).

В четвертьфинале "Зенит" сыграет с грозненским "Ахматом".

В следующую стадию турнира также вышел ярославский "Шинник", по пенальти обыгравший в гостях команду "Нижний Новгород".

После голов Дмитрия Самойлова (32-я минута) и Александра Эктова (35) "Шинник" вел с разницей в два мяча. Но "Нижний Новгород" отыгрался благодаря дублю Владимира Хозина (61, 90). На 65-й минуте в составе нижегородцев вторую желтую карточку получил Павел Игнатович.

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказался "Шинник" (3:0).

В четвертьфинале "Шинник" сыграет с екатеринбургским "Уралом".