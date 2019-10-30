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Дубль Глушакова помог "Ахмату" победить "Луч" в 1/8 финала Кубка России

"Урал" по пенальти выиграл у "Арсенала"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 5:1 победили владивостокский "Луч" в домашнем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка России.

Два гола (на 67-й и 76-й минутах) в составе "Ахмата" провел Денис Глушаков, по одному – Аблайе Мбенге (11, с пенальти), Уилкер Анхель (21) и Конрад Михаляк (65). В составе "Луча" гол провел Никита Саламатов (54).

В четвертьфинале "Ахмат" сыграет с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Томь" (Томск).

Кроме того, в 1/4 финала вышел екатеринбургский "Урал", на своем поле обыгравший тульский "Арсенал". Основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказался "Урал" (5:4).

По ходу основного времени "Арсенал" дважды выходил вперед, но "Урал" оба раза отыгрывался. Голы в составе "Арсенала" провели Георги Костадинов (14) и Сергей Ткачев (34); в составе "Урала" отличились Николай Димитров (24) и Отман Эль-Кабир (37, с пенальти).

Начиная с 53-й минуты "Урал" играл в меньшинстве: удален был Петрюс Бумаль.

В четвертьфинале "Урал" сыграет с победителем пары "Нижний Новгород" – "Шинник".

футбол Кубок России по футболу

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