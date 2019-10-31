"Ливерпуль" победил "Арсенал", пропустив пять голов в основное время

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, победив лондонскую команду "Арсенал" на своем поле.

Отличительной особенностью противостояния в рамках 1/8 финала стала результативная игра команд: в основное время они забили друг другу по пять мячей.

На шестой минуте футболист "Арсенала" Шкодран Мустафи, поразив свои ворота, вывел соперника вперед. Еще в первом тайме лондонский клуб не только отыгрался, но и ушел в отрыв, причем, с разницей в два мяча. Голы провели Лукас Торрейра (19-я минута) и Габриэл Мартинелли (26, 36).

Незадолго до перерыва судья назначил пенальти в ворота "Арсенала", Джеймс Милнер на 43-й минуте его реализовал, сократив, таким образом, отставание "Ливерпуля" в счете.

На 54-й минуте "Арсенал", казалось, снова упрочил преимущество – благодаря голу Эйнсли Мэйтленда-Найлса. Но через восемь минут счет был уже равным: на 58-й минуте отличился Алекс Окслейд-Чемберлен, на 62-й – Дивок Ориги.

Выяснилось, что у "Арсенала" еще остался запас для нового рывка вперед: на 70-й минуте гол точный удар нанес Джозеф Уиллок. После этого наступило голевое затишье, растянувшееся на двадцать с лишним минут. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте "Ливерпулю" удалось уйти от поражения, вновь забил Ориги.

Основное время завершилось со счетом 5:5.

Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.