Моуриньо захотел возглавить лондонский "Арсенал"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun.

Отмечается, что Моуринью мотивирован стать первым в истории английского футбола тренером, завоевавшим титулы с тремя клубами. Ранее он завоевывал трофеи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Тем более, как отмечает издание, у Моуриньо в Лондоне есть свой дом.

В настоящее время "Арсенал" под руководством Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На самого тренера в связи с этим, по сообщениям СМИ, оказывается давление со стороны руководства клуба.

Он – один из самых титулованных тренеров в мире. По нескольку раз выигрывал национальные чемпионаты с португальским "Порту", английским "Челси", итальянским "Интером", испанским "Реалом". С "Порту" и "Реалом" по разу выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Вместе с "Челси" он также выигрывал Суперкубок (2005) и Кубок Англии (2006/07), три раза поднимал - Кубок Футбольной лиги (2004/05, 2006/07, 2014/15). Вместе с "Манчестер Юнайтед" Моуринью стал обладателем Кубка Футбольной лиги (сезон-2016/17), Суперкубка Англии (2016 г.) и победителем Лиги Европы УЕФА (сезон-2016/17).