Попавшему в финансовый кризис ФК "Балтика" выделят еще 135 млн рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Балтика" до конца года, как ожидается, получит дополнительное финансирование из бюджета Калининградской области, сообщили "Интерфаксу" в региональной Думе.

"Правительство области предлагает выделить футбольному клубу "Балтика" 135 млн руб. дополнительного финансирования в рамках поправок в региональный бюджет на 2019 год. Деньги будут направлены по статье госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Средства должны пойти на финансовое обеспечение участия команды в Футбольной национальной лиге", - рассказал представитель Думы.

В 2019 году "Балтика" получила из областного бюджета 120 млн рублей, еще 75 млн рублей поступили от АО "Калининградский янтарный комбинат" в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2019 году "Балтика" должна заплатить компании "Спорт-Инжиниринг" около 50 млн рублей за аренду стадиона "Калининград", на котором проводит свои игры команда.

Как сообщалось, проблемы с финансированием ФК "Балтика" испытывает последние годы из-за отсутствия генерального спонсора, поиски которого продолжаются.

Правительство Калининградской области является собственником 100% акций клуба "Балтика" с 2016 года, после того, как 50% акций ему передала администрация Калининграда.

В сезоне-2019/20 "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ.

"Балтика" имеет опыт выступлений в главном дивизионе российского футбола. По итогам сезона-1995 команда завоевала путевку в высшую лигу (ныне – премьер-лига), где провела три сезона. В дебютном из них заняла седьмое место, что является наивысшим достижением в истории клуба.