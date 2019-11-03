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Российская пара фигуристов победила на Гран-при во Франции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на третьем этапе Гран-при, который завершился во французском Гренобле.

Ранее Мишина и Галлямов стали вторыми после короткой программы, а в субботу дебютанты серии Гран-при выиграли произвольную программу. В итоге они набрали 207,58 балла.

Чемпионы мира среди юниоров (2018 г.) россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали "серебро" (206,56 балла). Замкнули тройку призеров американцы Хевэн Денни и Брэндон Фрейзер (199,40).

фигурное катание Анастасия Мишина Александр Галямов

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