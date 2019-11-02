Фигуристки из России завоевали "золото" и "серебро" на этапе Гран-при во Франции
Первые два места заняли Алена Косторная и Алина Загитова
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алена Косторная стала первой по сумме двух программ на этапе Гран-при во Франции Международного союза конькобежцев (ISU).
За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, по сумме двух программ - 236,00 балла.
Второй стала россиянка Алина Загитова с результатом 216,06 балла.
Тройку лидеров замкнула американка Мэрайа Белл, набравшая 212,89 балла.
Ранее российский фигурист Александр Самарин занял второе место на этом Гран-при.