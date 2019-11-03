Боксеру Ковалеву предложат провести бой в Москве в 2020 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России предложит Сергею Ковалеву свой следующий поединок провести в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба ФБР в воскресенье.

"В следующем году мы бы хотели провести бой Ковалева в России. Знаю, что у него насыщенный график, но мы сделаем такое предложение и будем вести обсуждения этой возможности", - заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США) россиянин Ковалев в 11-м раунде уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

"Я расстроен, но это бокс. У Сереги был шанс выиграть, но в боксе нет права на ошибку. В любом случае, Серега - молодец. Не увидел в Альваресе чего-то такого... Но и Сереге не надо расстраиваться, это бокс. На мой взгляд, Ковалев нанес много ударов передней рукой, и вообще поединок получился ровным. Если бы Серега не пропустил, то нас ждала бы интересная концовка", - сказал Кремлев.

Для 36-летнего Ковалева это поражение стало четвертым на профессиональном ринге при 34 победах и ничьей.