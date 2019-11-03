Поиск

Боксеру Ковалеву предложат провести бой в Москве в 2020 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России предложит Сергею Ковалеву свой следующий поединок провести в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба ФБР в воскресенье.

СпортКовалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBOКовалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBOЧитать подробнее

"В следующем году мы бы хотели провести бой Ковалева в России. Знаю, что у него насыщенный график, но мы сделаем такое предложение и будем вести обсуждения этой возможности", - заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США) россиянин Ковалев в 11-м раунде уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

"Я расстроен, но это бокс. У Сереги был шанс выиграть, но в боксе нет права на ошибку. В любом случае, Серега - молодец. Не увидел в Альваресе чего-то такого... Но и Сереге не надо расстраиваться, это бокс. На мой взгляд, Ковалев нанес много ударов передней рукой, и вообще поединок получился ровным. Если бы Серега не пропустил, то нас ждала бы интересная концовка", - сказал Кремлев.

Для 36-летнего Ковалева это поражение стало четвертым на профессиональном ринге при 34 победах и ничьей.

бокс Сергей Ковалев Умар Кремлев

Новости по теме

Новости

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Фигуристки из России завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции

Фигуристки из России завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

ЦСКА победил "Зенит" в Евролиге

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

"Спартак" победил "Ростов" в Кубке России и вышел на ЦСКА

ФК "Зенит" разгромил "Томь" и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Малкин заявил, что не будет отказываться от российского гражданства

Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');