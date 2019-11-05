Юрий Семин оценил готовность "Локомотива" к матчу с "Ювентусом"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук и нападающий Федор Смолов приступили к тренировкам в общей группе и могут сыграть против "Ювентуса" в матче группового этапа Лиги чемпионов, заявил главный тренер московского ФК Юрий Семин.

"Есть много положительных моментов. Антон Миранчук начал тренироваться в общей группе, Смолов. Будут ли они играть - решим сегодня. Жоао Мариу здоров, новых травмированных нет", - цитирует Семина пресс-служба "Локомотива".

Главный тренер заявил, что его команда должна показать "сбалансированный" футбол в матче против такого серьезного соперника, как "Ювентус".

"Ситуация простая - будем бороться за каждый эпизод, каждый момент. Мы должны играть в сбалансированный футбол, иначе сдержать таких нападающих, которые есть в "Ювентусе", будет очень сложно. Игра с "Ювентусом" - это самое важное. Это большой ажиотаж. Если мы завоюем очки - то это станет большой возможностью пройти в еврокубки на следующий год. Поэтому самая важная игра - завтра", - сказал Семин.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" пройдет в Москве в среду и стартует в 20:55 мск. Это будет игра в рамках четвертого тура ЛЧ. В предыдущем туре команды встречались в Турине, победу одержал "Ювентус" (2:1).