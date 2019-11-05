Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Даниил Фомин вошел в список игроков, вызванных в сборную России на подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино, сообщает пресс-служба РФС.
Всего в списке значится 25 футболистов:
вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва);
защитники - Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков ("Ростов");
полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК "Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия" Испания);
нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия).
Матч Россия - Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге и стартует в 20:00 мск. Встреча Сан-Марино - Россия будет проходить 19 ноября в Серравалле, начало - 22:45 мск.
Ранее сборные России и Бельгии уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020. Однако россияне могут опередить бельгийцев и занять первое место в своей группе.