Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Игроки сборной России Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Даниил Фомин вошел в список игроков, вызванных в сборную России на подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино, сообщает пресс-служба РФС.

Всего в списке значится 25 футболистов:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва);

защитники - Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков ("Ростов");

полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК "Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия" Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия).

Матч Россия - Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге и стартует в 20:00 мск. Встреча Сан-Марино - Россия будет проходить 19 ноября в Серравалле, начало - 22:45 мск.

Ранее сборные России и Бельгии уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020. Однако россияне могут опередить бельгийцев и занять первое место в своей группе.