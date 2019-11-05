В РФС похвалили работу судьи на матче "Зенит" - ЦСКА, несмотря на критику

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Арбитр Михаил Вилков качественно отработал матч 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА, считает глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"На Вилкова вылился негатив, так как некоторые моменты были преподнесены в другом формате. Бесспорно, он провел игру на хорошем уровне", - сказал Егоров на пресс-конференции во вторник.

"В той ситуации с Азмуном арбитр не увидел компонентов для того, чтобы показать красную карточку. Для Вилкова была пограничная ситуация, игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу, задевая ногу соперника и одергивая его. Для судьи не было грубости, он решил дать побороться и не показывать карточку в самом начале матча. Мое мнение - должна была быть показана желтая карточка", - сказал Егоров.

Глава департамента считает, что Вилков поступил верно, показав вторую желтую карточку (приведшую к удалению) полузащитнику ЦСКА Яку Бийолу на 54-й минуте.

"Игрок должен понимать, поднимая ногу вверх, куда он ее опустит. Никто не имеет умысла ударить кого-то. Игрок поднял ногу, ударил соперника носком в районе плеча или головы. Арбитр правильно ее оценил, показав желтую карточку", - отметил Егоров.

Матч "Зенит" - ЦСКА прошел 2 ноября в Санкт-Петербурге и завершился вничью - 1:1. По ходу игры на поле возникали потасовки с участием игроков обеих команд. В том числе - после грубого игрового приема в исполнении нападающего "Зенита" Азмуна, въехавшего шипами в ногу соперника.