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Черчесов назвал вратаря, который сыграет против Бельгии и Сан-Марино

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не планирует менять основного вратаря в матчах отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

"Вратарь номер один в сборной у нас Гилерме, сейчас мы не видим смысла делать перестановки. На сегодняшнюю секунду это конкретный ответ", - сказал Черчесов на пресс-конференции во вторник.

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Вызов в сборную Сослана Джанаева и Антона Шунина в качестве дублеров Гилерме Черчесов объяснил их уверенной игрой в Российской премьер-лиге.

"Шунин после травмы довольно уверенно играет, это игрок нашей обоймы. Джанаев в хорошей форме? Нас это радует", - заявил тренер.

"Лунев не тренируется, так как у него травма плеча. Он не играет и не тренируется, значит, автоматически вопрос решается не в его пользу", - добавил он.

В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России 16 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией (матч начнется в 20:00 мск), а 19 ноября на выезде встретится с Сан-Марино (начало - 22:45 мск).

Сборная России занимает второе место в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, имея в своем активе 21 балл. Лидирует Бельгия (24 очка). На третьем месте находится Кипр (10), на четвертом – Шотландия (9), на пятом – Казахстан (7), а замыкает таблицу Сан-Марино (0). Россия и Бельгия уже обеспечили себе место в финальной части Евро-2020.

футбол Евро-2020

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