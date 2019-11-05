"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от сверстников из немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.

Результат встречи – 2:0 в пользу "Лейпцига". Оба гола в его составе провел Коссиви Амедедеджиссо – на 55-й и 74-й минутах.

Набрав 4 очка, "Лейпциг" занимает третье место в группе G. У "Зенита" 1 очко, команда на четвертом месте.

Первое место занимает французский "Лион", у которого 9 очка. На три балла отстает его соперник по четвертому туру португальская "Бенфика".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в 20:55 мск стартует матч основных команд "Зенита" и "Лейпцига".