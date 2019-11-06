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"Лион" победил "Бенфику" в ЛЧ и отодвинул "Зенит" на третье место

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Лиона" со счетом 3:1 победили португальскую "Бенфику" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В составе победителей голы провели Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе "Бенфики" гол провел Харис Сеферович (76).

"Лион" набрал 7 очков и оттеснил со второго места в группе G петербургскую команду "Зенит" (4 очка), который ранее дома уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2. Сам "Лейпциг" лидирует в группе (9 очков). Четвертое место занимает "Бенфика" (3).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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