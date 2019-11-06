Два пенальти, два автогола и два удаления привели к 4:4 в матче ЛЧ "Челси" – "Аякс"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Лондонский "Челси" и амстердамский "Аякс" выдали сверхрезультативную игру в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч, прошедший в Лондоне в ночь на среду по московскому времени, завершился со счетом 4:4.

Клубу из Нидерландов к 55-й минуте удалось добиться крупного преимущества в счете – 4:1, что стало возможным, в том числе, благодаря двум автоголам (оба – в первом тайме) соперника.

После того, как в составе "Аякса" с небольшим интервалом были удалены два игрока (за две желтые карточки каждый), лондонский клуб нашел в себе силы отыграться. Два из четырех голов в этом матче "Челси" провел с пенальти.

Окончательный счет на табло был установлен на 74-й минуте.