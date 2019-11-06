Роман Ротенберг назвал ФХР лучшей среди хоккейных федераций в прошлом сезоне

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высоко оценил успехи сборных команд страны в сезоне-2018/19.

"Необходимо сказать, что по медалям, успехам наших сборных команд ФХР является лучшей среди федераций в прошедшем сезоне. Наши сборные сумели показать хорошие результаты. Юниоры до 17 лет выиграли мировой кубок вызова, команда до 18 лет стала серебряным призером мирового первенства, молодёжная сборная завоевала бронзу чемпионата мира, национальная команда добилась бронзовых медалей. Мы намерены прогрессировать и добиться больших успехов, завоевать золотые медали", - сказал Ротенберг "Интерфаксу".

Накануне, в преддверии старта Кубка Карьяла, первого этапа Еврохоккейтура, в Новогорске состоялось вручение традиционной премии, учрежденной ФХР.

Победители были выбраны в одиннадцати номинациях. Номинанты премии – хоккеисты, продемонстрировавшие лучшие показатели и качества в матчах национальной команды, а также представители штаба сборной и персонал.

Лауреатами в номинациях стали: Самый ценный игрок - Никита Гусев; Лучший бомбардир - Никита Гусев; Лучший снайпер - Михаил Григоренко; Джентльмен года - Артем Зуб; Лучший новичок - Михаил Сергачев; Незаметный герой - Константин Рогатин; Лидер команды - Александр Овечкин; Мой дом - Россия - Никита Сошников; Дебют в сборной - Павел Кудрявцев; Ставка на сезон - Дамир Жафяров; За вклад в развитие хоккея - Владимир Юрзинов.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября 2019 года в Хельсинки. Сборная России сыграет поочередно с финнами, шведами и чехами. Следующие этапы Еврохоккейтура состоятся в России (декабрь), Швеции (февраль) и Чехии (апрель-май).