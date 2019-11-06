"Локомотив" уступил "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от сверстников из туринского "Ювентуса" в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды, в составе которой на 36-й минуте отличился Элиа Петрелли.

"Ювентус" лидирует в группе D, набрав в четырех матчах 9 очков. Второе место занимает мадридский "Атлетико" - 6 очков в трех встречах. На третьем месте находится "Локомотив" - 4 балла в четырех играх. На четвертом располагается леверкузенский "Байер" - 1 балл в трех матчах.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в 20:55 мск стартует матч основных команд "Локомотива" и "Ювентуса".