Поиск

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы
Полузащитник сборной России Денис Черышев
Фото: Reuters

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму и не поможет национальной команде в двух ближайших матча отборочного турнира Евро-2020, утверждает портал Superdeporte.

По данным испанских СМИ, повреждение россиянина, полученное в поединке четвертого тура Лиги чемпионов против "Лилля", не позволит ему сыграть в ближайших матчах. Встречу, которая завершилась победой "Валенсии" со счетом 4:1, Черышев не смог закончить - из-за травмы правого бедра он был заменен еще в первом тайме.

Издание отмечает, что помимо матчей сборной России, которая уже вышла в финальную часть ЧЕ-2020, полузащитник пропустит два матча чемпионата Испании. Кроме того, под вопросом его участие в поединке против "Челси" в рамках очередного тура группового этапа ЛЧ.

Сборная России сыграет с Бельгией дома 16 ноября, гостевая встреча с Сан-Марино намечена на 19 ноября.

футбол сборная России Евро-2020 Денис Черышев

Новости

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

Футболист "Зенита" Ракицкий завершил выступления за Украину из-за политики

"Лион" победил "Бенфику" в ЛЧ и отодвинул "Зенит" на третье место

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач

Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач

Чупков победил на 200-метровке брассом на 6-м этапе Кубка мира по плаванию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');