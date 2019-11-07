Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

Полузащитник сборной России Денис Черышев Фото: Reuters

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму и не поможет национальной команде в двух ближайших матча отборочного турнира Евро-2020, утверждает портал Superdeporte.

По данным испанских СМИ, повреждение россиянина, полученное в поединке четвертого тура Лиги чемпионов против "Лилля", не позволит ему сыграть в ближайших матчах. Встречу, которая завершилась победой "Валенсии" со счетом 4:1, Черышев не смог закончить - из-за травмы правого бедра он был заменен еще в первом тайме.

Издание отмечает, что помимо матчей сборной России, которая уже вышла в финальную часть ЧЕ-2020, полузащитник пропустит два матча чемпионата Испании. Кроме того, под вопросом его участие в поединке против "Челси" в рамках очередного тура группового этапа ЛЧ.

Сборная России сыграет с Бельгией дома 16 ноября, гостевая встреча с Сан-Марино намечена на 19 ноября.