Поиск

Тихонов перешел из ХК СКА в "Ак Барс"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Виктора Тихонова и защитника Романа Рукавишникова на защитника "Ак Барса" Игоря Ожиганова, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Игорь Ожиганов в этом сезоне провел за "Ак Барс" 19 матчей и набрал 8 (1+7 по системе "гол+пас") очков при показателе полезности +10.

Виктор Тихонов принял участие в 9 играх нынешнего сезона и отметился одной заброшенной шайбой при коэффициенте полезности +1.

Роман Рукавишников сыграл за СКА 22 матча, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности +9.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

Футболист "Зенита" Ракицкий завершил выступления за Украину из-за политики

"Лион" победил "Бенфику" в ЛЧ и отодвинул "Зенит" на третье место

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');