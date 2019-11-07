Тихонов перешел из ХК СКА в "Ак Барс"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Виктора Тихонова и защитника Романа Рукавишникова на защитника "Ак Барса" Игоря Ожиганова, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Игорь Ожиганов в этом сезоне провел за "Ак Барс" 19 матчей и набрал 8 (1+7 по системе "гол+пас") очков при показателе полезности +10.

Виктор Тихонов принял участие в 9 играх нынешнего сезона и отметился одной заброшенной шайбой при коэффициенте полезности +1.

Роман Рукавишников сыграл за СКА 22 матча, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности +9.