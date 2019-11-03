"Салават Юлаев" обыграл минское "Динамо" со счетом 9:1

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Салават Юлаев" нанес крупное поражение минскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Воскресный поединок в Уфе завершился со счетом 9:1 (4:0, 3:1, 2:0). В составе победителей точные броски на свой счет записали Никита Сошников (дважды), Александр Кадейкин (дважды), Владимир Жарков, Захар Арзамасцев, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен и Дмитрий Кугрышев. За белорусов единственную шайбу забросил Владислава Еременко.

"Динамо" потерпело 11-е поражение подряд, обновив свой клубный антирекорд. Команда занимает предпоследнее место в итоговой таблице чемпионата, опережая одноклубников из Риги.

В Магнитогорске "Металлург" обыграл "Сибирь" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). За хозяев отличились Денис Паршин, Николай Кулемин, Егор Яковлев и Евгений Тимкин. За гостей из Новосибирска гол забил Алексей Яковлев. "Магнитка" прервала победную серию "Сибири" из шести матчей.