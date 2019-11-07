"Зенит" и ЦСКА оштрафованы на 320 тысяч рублей по итогам матча РПЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказания петербургскому "Зениту" и московскому ЦСКА за поведение фанатов команд во время матча 15-го тура РПЛ.

"В ходе матча были использованы одна петарда, один файер и одна ракетница. За использование и бросание пиротехнических изделий "Зенит" оштрафован на 70 тысяч рублей", сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Григорьянц также отметил, что на 78-й минуте фанаты "Зенита" бросали на поле монеты. "За это клуб из Санкт-Петербурга получил штраф в 50 тысяч рублей", - сказал глава КДК РФС.

Еще на 80 тысяч рублей "Зенит" оштрафован за скандирование фанатами нецензурных и оскорбительных выражений. ЦСКА за аналогичное поведение своих болельщиков оштрафован на 70 тысяч рублей.

"Помимо этого, болельщик красно-синих сидел на защитном ограждении. Это неправомерное действие зрителя, создающее угрозу собственной жизни и здоровью. Это уже второй случай для ЦСКА в сезоне, клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

В свою очередь, наказан Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб ЦСКА. Он должен заплатить 10 тысяч рублей за то, что по ходу игры покидал пределы технической зоны.

Матч "Зенит" - ЦСКА прошел 2 ноября в Санкт-Петербурге и завершился вничью - 1:1.