Министр спорта Польши Банька станет новым президентом ВАДА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) официально утвердил министра спорта Польши Витольда Баньку новым президентом организации.

Вице-президентом стала двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Янь Янь из КНР.

К исполнению обязанностей они приступят с 1 января 2020 года.

Министр спорта Павел Колобков ранее заявлял, что знаком с Банькой, и рассчитывает наладить с ним плодотворное взаимодействие.

До сих пор ВАДА руководил британец Крейг Риди.