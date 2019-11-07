Поиск

Министр спорта Польши Банька станет новым президентом ВАДА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) официально утвердил министра спорта Польши Витольда Баньку новым президентом организации.

Вице-президентом стала двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Янь Янь из КНР.

К исполнению обязанностей они приступят с 1 января 2020 года.

Министр спорта Павел Колобков ранее заявлял, что знаком с Банькой, и рассчитывает наладить с ним плодотворное взаимодействие.

До сих пор ВАДА руководил британец Крейг Риди.

ВАДА

Новости

Суд согласился со снижением Кержакову суммы алиментов в 15 раз из-за падения его доходов в 50 раз

Суд согласился со снижением Кержакову суммы алиментов в 15 раз из-за падения его доходов в 50 раз
Допинг в российском спорте

Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

Футболист "Зенита" Ракицкий завершил выступления за Украину из-за политики

"Лион" победил "Бенфику" в ЛЧ и отодвинул "Зенит" на третье место

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Назван состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');