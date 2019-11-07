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Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии в матче Кубка Карьяла

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче розыгрыша Кубка Карьяла, первого этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи, прошедшей в Хельсинки, – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) в пользу сборной Финляндии. В составе россиян, которые дважды вели в счете, голы провели Дамир Шарипзянов и (дважды) Рушан Рафиков.

9 ноября россияне на финском этапе Еврохоккейтура сыграют со Швецией, 10 ноября - с Чехией.

хоккей Еврохоккейтур

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