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Фигуристы Синицина и Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на Гран-при в Китае

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов показала лучший результат в ритм-танце на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае.

За свой танец они заработали 85,39 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс (80,34), третье – представители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (78,41).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин занимают шестое место с результатом 69,19 балла, Софья Евдокимова и Егор Базин иду седьмыми (64,07).

Произвольная программа танцоров на четвертом этапе Гран-при запланирована на субботу.

Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.

Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира-2019 в танцах на льду.

фигурное катание

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