Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - россиянка Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при фигурному катанию в Китае.

За свою программу спортсменка получила 73,5 1 балла. Второй идет японка Сатоко Мияхара с результатом 68,91 балла, тройку лидеров замыкает американка Амбер Гленн, набравшая 67,69 балла.

Россиянки Елизавета Туктамышева (65,57) и Софья Самодурова (63,99) заняли соответственно четвертое и пятое места.

Произвольная программа будет показана фигуристками в субботу.

Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.