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"Спартак" будет сотрудничать с немецким футбольным клубом "Эрцгебирге"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом "Эрцгебирге", выступающим во второй бундеслиге.

"Соглашение между клубами предусматривает целый ряд направлений для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

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Отмечается, что московский клуб сможет отдавать "Эрцгебирге" в аренду своих футболистов. Кроме того, клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды, проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов.

Меморандум также предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов.

В 2017 году главным тренером "Эрцгебирге" являлся Доменико Тедеско - нынешний главный тренер "Спартака".

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн назвал "крайне заманчивой" перспективу отдавать в "Эрцгебирге" в аренду молодых игроков московской команды. "Очевидно, что уровень второй по силе лиги Германии станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства", - отметил Цорн.

"С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второй бундеслиги", - сказал гендиректор "Спартака".

"Эрцгебирге" был основан в 1946 году, выступал в чемпионате ГДР и трижды становился лучшей командой Восточной Германии. В 1959 году команда дошла до 1/4 финала Кубка чемпионов.

В текущем сезоне второй бундеслиги "Эрцгебирге" борется за выход в высший дивизион и после 12 туров занимает четвертую строчку.

футбол ФК Спартак

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