Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Карьяла

Российский хоккеист Сергей Шумаков (слева) и шведские игроки Никлас Ханссон и Магнус Хелльберг Фото: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.

Основное время встречи, прошедшей в городе Хельсинки, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Итоговый счет – 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

Победным оказался буллит в исполнении Никиты Сошникова. Он же отличился и в основное время матча. Также голы за россиян по ходу игры провели Антон Слепышев, Дамир Жафяров и Кирилл Семенов.

В активе команды теперь 2 очка, она занимает третье место в группе. Швеция – на четвертой строчке (1 балл).

В 18:30 мск стартует матч сборных Финляндии и Чехии, у которых после побед соответственно над Россией и Швецией пока по 3 балла.

Следующий матч сборная России проведет с Чехией в воскресенье. Начало – 14:30 мск.

Кубок Карьяла – первый этап в рамках Еврохоккейтура. В турнире традиционно принимают участие четыре команды – Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.