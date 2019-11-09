Поиск

Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Карьяла
Российский хоккеист Сергей Шумаков (слева) и шведские игроки Никлас Ханссон и Магнус Хелльберг
Фото: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.

Основное время встречи, прошедшей в городе Хельсинки, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Итоговый счет – 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

Победным оказался буллит в исполнении Никиты Сошникова. Он же отличился и в основное время матча. Также голы за россиян по ходу игры провели Антон Слепышев, Дамир Жафяров и Кирилл Семенов.

В активе команды теперь 2 очка, она занимает третье место в группе. Швеция – на четвертой строчке (1 балл).

В 18:30 мск стартует матч сборных Финляндии и Чехии, у которых после побед соответственно над Россией и Швецией пока по 3 балла.

Следующий матч сборная России проведет с Чехией в воскресенье. Начало – 14:30 мск.

Кубок Карьяла – первый этап в рамках Еврохоккейтура. В турнире традиционно принимают участие четыре команды – Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.

хоккей Еврохоккейтур

Новости по теме

Новости

Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Синицина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае

Синицина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае

УЕФА не открывал дело после беспорядков с участием фанатов ЦСКА

УЕФА не открывал дело после беспорядков с участием фанатов ЦСКА

Умер победитель Евро-1960 в составе сборной СССР по футболу Крутиков

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"

Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"

ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" и набрал первое очко в Лиге Европы

"Краснодар" победил "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии в матче Кубка Карьяла

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');