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Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Забит Магомедшарипов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Забит Магомедшарипов одержал победу над представителем США Кэлвином Каттаром в главном бое прошедшего в Москве турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

Поединок состоял из трех раундов, победа была присуждена россиянину единогласным решением судей – 29-28, 29-28, 29-28.

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На счету 28-летнего Магомедшарипова в смешанных единоборствах 19 боев, 18 из них победных (6 – нокаутом).

В другом поединке вечера россиянин Александр Волков победил американца Грега Харди – также единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 30-27.

Изначально предполагалось, что главным боем вечера будет поединок Волкова против бразильца Жуниора дос Сантоса, но южноамериканец вынужден был сняться из-за травмы ноги.

На счету 31-летнего Волкова сейчас 38 боев. В 31 поединке он победил, в том числе в 20 – нокаутом. Из семи поражений у него два – нокаутом.

UFC – крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, основана в 1993 г. Проводит более 40 мероприятий в год, ТВ трансляции (в основном платное ТВ) в 163 странах на 35+ языках. Более 1,1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Для развития в России создана компания UFC Russia.

UFC

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