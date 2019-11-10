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Футболист ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо травмированного Баринова

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу пригласил полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова на подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

"Это связано с тем, игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении клуба", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Отмечается, что Ахметов в воскресенье присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи.

Это уже не первая потеря в составе сборной России. Ранее из-за травмы из строя выбыл полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, вместо него в состав национальной команды был вызван Александр Ерохин из "Зенита".

Сборная России занимает второе место в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, имея в своем активе 21 балл. Лидирует Бельгия (24 очка). На третьем месте находится Кипр (10), на четвертом - Шотландия (9), на пятом - Казахстан (7), а замыкает таблицу Сан-Марино (0). Россия и Бельгия уже обеспечили себе место в финальной части Евро-2020.

футбол Евро-2020

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