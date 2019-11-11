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Всемирная шахматная олимпиада-2020 пройдет в Москве и Ханты-Мансийске

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Ханты-Мансийск станут местами проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году, сообщается на сайте Федерации шахмат России в понедельник.

Так, в Ханты-Мансийске в июле-августе 2020 года будет проходить церемония открытия олимпиады, а также пройдут паралимпиада, Конгресс и Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В Москве в августе состоятся сами соревнования и церемония закрытия олимпиады.

"В дни олимпиады в Ханты-Мансийске и Москве пройдет целый ряд дополнительных мероприятий: сеансы одновременной игры гроссмейстеров и мастеров, турниры по быстрым шахматам и блицу для детей и взрослых, лекции, мастер-классы и многое другое", - говорится в сообщении.

Шахматная паралимпиада пройдет впервые. На турнире будут представлены члены ФИДЕ - Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA), Международный шахматный комитет глухих (ICSC) и Международная ассоциация лиц с нарушением опорно-двигательно аппарата (IPCA).

Москва принимала Всемирную шахматную Олимпиаду в 1956 и 1994 годах, Ханты-Мансийск - в 2010 году.

Ранее FIDE приняло решение о переносе Всемирной шахматной олимпиады 2020 года из Ханты-Мансийска в Москву, также сообщалось, что Ханты-Мансийск примет первую в истории шахматную паралимпиаду.

шахматы ФИДЕ

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