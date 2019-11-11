Министр спорта прокомментировал отказ в визах футболистам "Спартака"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы при получении виз в США футболистами московского "Спартака" отразятся на статусе турнира, в котором московский клуб планировал выступить. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Павел Колобков.

"Конечно, это очень плохо, наши спортсмены вынуждены решать вопросы, получая визы в других странах, это неправильно и влияет на статус турнира и соревнований, так как наши спортсмены - лидеры во многих видах спорта, без них соревнования будут иметь совсем другой статус. Но это уже вопросы не к нам, а к работе консульских служб посольства США. Мы готовы выезжать и участвовать в любых соревнованиях", - сказал Колобков, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать ситуацию с проблемами при получении виз США футболистами "Спартака".

Министр отметил, что подобное в отношении российских спортсменов происходит уже не впервые. "Это нарушение гарантий, которые дает страна при получении права на проведение соревнований. Когда Россия получает право на проведение соревнований, мы официально даем такие гарантии, прописываем во всех соглашениях, что мы обязуемся обеспечить въезд в страну. Это основные гарантийные обязательства", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ сообщалось, что игроки клуба столкнулись с проблемами при получении виз в США на Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе.