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Главный тренер ФК ЦСКА назвал недопустимыми свои эмоции в игре с "Сочи"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко признал, что был неправ, в грубой форме общаясь с судейской бригадой матча армейцев с ФК "Сочи" в перерыве игры.

"Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров", - сказал Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.

"Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы", - отметил главный тренер армейской команды.

Инцидент произошел в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" - ЦСКА в воскресенье. Эмоциональный, с использованием нецензурных фраз, разговор Гончаренко с судьями попал в прямой эфир ТВ.

На тот момент армейский клуб уступал в счете 1:2, пропустив один из голов с пенальти. Во втором тайме ЦСКА смог отыграться и вырвать победу – 3:2.

футбол ФК ЦСКА

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